Mickey faz 90 anos e será tema de exposição em Nova York

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia 18 de novembro vai marcar os 90 anos que Mickey, camundongo símbolo da Disney, apareceu pela primeira vez nas telas -no caso, no cinema, com o curta "Steamboat Willie", em 1928.

Para comemorar a data, será inaugurada em Nova York a exposição "Mickey: The True Original Exhibition", onde artistas contemporâneos vão mostrar trabalhos inéditos, feitos para o evento, que interpretam as diversas fases que o ratinho teve ao longo das décadas.

Segundo a organização, os visitantes vão encontrar instalações de arte e obras boas para serem fotografadas.

Três dos nomes que vão participar da exposição já foram revelados: Kenny Scharf, Amanda Ross-Ho e Shinique Smith. Mais artistas serão nomeados nas próximas semanas. A curadoria é do designer Darren Romanelli.

Os ingressos custam US$ 38 (R$ 155) por pessoa e devem ser comprados no site do evento. Não haverá vendas no local.

A exposição será realizada entre 8 de novembro e 10 de fevereiro de 2019 e, claro, vai contar com uma loja de produtos do Mickey.

O aniversário do personagem também será comemorado nos parques da empresa pelo mundo.

Em Orlando, entre os dias 16 e 18 de novembro serão vendidas comidas e produtos especiais para a data. Os visitantes também vão cantar parabéns para o camundongo durante uma parada de personagens no parque Magic Kingdom.

Os parques da Disney na Califórnia, em Anaheim, terão uma cavalgada para o Mickey, em 18 de novembro, com outros personagens.

Em Xangai, um cartão gigante ficará exposto no parque para que os visitantes desejem feliz aniversário ao camundongo.

Paris, Hong Kong e Tóquio também terão apresentações com personagens em seus parques para comemorar a data.