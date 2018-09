Microsoft anuncia lançamento de seis títulos da série 'Final Fantasy' em Xbox One

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Microsoft anunciou que nos próximos meses deve chegar às lojas jogos do "Final Fantasy" em versão Xbox. Foram divulgadas as sinopses dos seis títulos que serão lançados. Um deles, já está à venda no site da Microsoft.

Já disponível para venda pela internet, "Final Fantasy XV Pocket Edition HD", após anos de luta, as nações de Lucis e Niflheim finalmente chegaram a um acordo de paz. Como símbolo dessa promessa, Noctis vai se casar com Lady Lunafreya. O príncipe se prepara para o seu casamento quando, na véspera da cerimônia, ele é expulso do reino pelo seu pai. Sem conhecer nada daquele lugar, Noctis enfrentará muitos perigos.

Com lançamento marcado para o dia 6 de novembro, pelo menos nos Estados Unidos, há uma versão mais leve, "Final Fantasy XV Pocket Edition HD".

Também deve sair em novembro "World of Final Fantasy Maxima" que reúne heróis diferentes de toda a saga. O jogador é levado a uma jornada mágica com os irmãos Reynn e Lann, que exploram o vasto território de Grymoire. O desejo deles é descobrir mais sobre o passado para conseguir salvar o futuro. É um jogo de estratégia com monstros em castelos e possibilidades de customizar personagens.

SÓ NO ANO QUE VEM

Já o "Final Fantasy VII" sai só no ano que vem. Ele traz a história de Midgar, a cidade controlada pelo conglomerado de empresas Shinra que já foi atacado pelo grupo rebelde Avalanche. O bando tenta impedir que a empresa acabe com os recursos naturais do planeta. Junto com os rebeldes, Cloud, um ex-funcionário da empresa também quer destruir todo o conglomerado.

Uma história de amor, guerra e traição está em "Final Fantasy IX", também previsto para 2019. Zidane e a trupe teatral de Tantalus sequestraram a princessa Garnet, a herdeira de Alexandria. Para a surpresa deles, a princesa conseguiu fugir do castelo sozinha.

"Final Fantasy X" chegará em duas versões em 2019. A primeira conta a história de Tidus e a bela Yuna para salvar o mundo de Spira do ciclo de destruição criado pelo vilão Sin. Já o "Final Fantasy X-2" volta ao mundo de Spira anos antes do início dos tempos da Eterna Calma.

Já "Final Fantasy XII - a Era do Zodíaco" é uma versão evoluída do clássico "Final Fantasy XII", de 2006, agora com imagens em alta resolução, som HD e que promete ser mais fácil de jogar. A guerra acontece entre no pequeno reinado de Dalmasca. Conquistado pelo império Archadian, ele foi deixado às ruínas. A princesa Ashe, a única herdeira do trono, quer lutar pela liberdade de seu país, e se une a Vaan, um jovem que perdeu toda a sua família na guerra.