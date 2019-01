Microsoft anuncia nova presidente no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Microsoft anunciou troca na presidência da empresa no Brasil nesta segunda-feira (14). Paula Bellizia, no comando da subsidiária há três anos e meio, deixa o cargo para Tânia Consentino, que trabalhou por 19 anos na multinacional francesa Schneider Electric.

Paula assume a vice-presidência de vendas, marketing e operações na América Latina.

Desde outubro do ano passado, Tânia era vice-presidente global do setor de qualidade e satisfação do cliente na Schneider. Em janeiro de 2013, foi promovida a presidente da empresa na América do Sul.

Em comunicado, a Microsoft destaca que a executiva foi reconhecida como uma das 10 pioneiras atuando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU em 2017.

Cesar Cernuda, presidente na América Latina, diz que sua liderança em "temas extremamente relevantes como diversidade e inclusão, serão fundamentais para a evolução dos negócios no Brasil".

Na presidência da Microsoft Brasil desde julho de 2015, Paula já passou pela diretoria de vendas para América Latina no Facebook e foi presidente da operação da Apple no país por dois anos.

Na setor de vendas, será responsável por alavancar negócios relativos à transformação digital e inteligência artificial em 35 escritórios de 21 países, com mais de 2 mil funcionários e 80 mil parceiros de negócios. A empresa está no Brasil há 29 anos.