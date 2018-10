Microsoft supera previsões de resultado com computação em nuvem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Microsoft superou as estimativas de Wall Street em receita e lucro no resultado trimestral divulgado nesta quarta-feira, à medida que mais empresas assinaram pacotes de serviços de computação em nuvem e providos pelo conjunto de softwares corporativos da companhia.

A ação da Microsoft, que subiu mais de 21% nos últimos 12 meses, aumentou 2,5% nas previsões após fechamento do mercado (chamada de ações 'after makets').

Grande parte do crescimento recente da Microsoft foi impulsionado pela área de computação em nuvem, que se beneficiou de empresas que buscam usar a tecnologia para reduzir custos de software e hardware.

O Azure, serviço de computação em nuvem da Microsoft, tem 18% do mercado global no segmento, tornando-se o segundo maior provedor de serviços da indústria depois da Amazon Web Services, de acordo com estimativas de abril da empresa de pesquisa Canalys.

Mas o principal produto de computação em nuvem da Microsoft registrou um crescimento mais lento em relação ao trimestre anterior. A expansão da receita do trimestre encerrado em setembro foi de 76%, abaixo dos 89% do trimestre anterior.

O foco da Microsoft em plataformas e aplicativos em nuvem está ajudando a ofuscar a queda na demanda por computadores pessoais, que afetou as vendas do sistema operacional Windows. A receita da divisão de computação pessoal da Microsoft, a maior em faturamento da companhia, cresceu 14,6%, a US$ 10,75 bilhões. Esse número superou a estimativa de analistas de US$ 10,13 bilhões. A unidade inclui Windows, console de videogame Xbox, publicidade atrelada a buscas online e computadores pessoais.

A receita da unidade de produtividade e processos de negócios da Microsoft, que inclui o Office 365, subiu 18,6%, para US$ 9,77 bilhões, superando a expectativa média de analistas de US$ 9,4 bilhões, segundo dados do Refinitiv.

No geral, a receita da empresa de software subiu de US$ 24,54 bilhões para US$ 29,08 bilhões, acima da estimativa média de analistas de US$ 27,9 bilhões, segundo dados do Refinitiv.

O lucro líquido subiu para US$ 8,82 bilhões, ou US$ 1,14 por ação, ante US$ 6,58 bilhões, ou US$ 0,84 por ação, um ano antes. Analistas esperavam ganhos de US$ 0,96 por ação.