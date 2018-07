Milan tem recurso aceito pelo CAS e poderá jogar a Liga Europa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CAS (Corte Arbitral do Esporte, na sigla em inglês) comunicou nesta sexta-feira (20) que aceitou o recurso do Milan (ITA), punido pela Uefa por descumprir o regulamento do Fair Play Financeiro. Com isso, o clube italiano vai poder disputar a Liga Europa nesta temporada.

A Uefa chegou à conclusão que o Milan descumpriu os artigos 58 a 63 no regulamento do Fair Play Financeiro. Com isso, o clube ficaria excluído de competições europeias por dois anos. O time italiano decidiu recorrer ao CAS, em audiência realizada na quinta-feira (19).

No julgamento, o CAS chegou à conclusão de que o Milan, de fato, descumpriu o regulamento, mas anulou o gancho imposto pela Uefa e solicitou a aplicação de uma "punição disciplinar proporcional".

Assim, o CAS rejeitou o pedido do Milan de chegar a um acordo com a Uefa. A entidade gestora do futebol europeu poderá determinar a nova punição ao clube de maneira unilateral. O órgão ainda afirma que a Uefa tem melhores condições de determinar o gancho do que a própria corte.