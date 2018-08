Milhões de peregrinos vão a Meca nesta semana; entenda por quê

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De 19 a 24 de agosto, o mundo islâmico celebra o Hajj, evento religioso que, segundo o governo saudita, deve levar 2,3 milhões peregrinos a Meca, na Arábia Saudita. Entenda melhor o evento:

- Por que os muçulmanos se dirigem a Meca?

O Hajj, como muçulmanos se referem em árabe à peregrinação a Meca, é considerado uma obrigação religiosa a ser cumprida ao menos uma vez na vida.

A peregrinação é um dos cinco pilares da prática islâmica, junto com a profissão de fé, as cinco rezas diárias, a caridade e o jejum do ramadã.

- O que é Eid al-Adha?

Um dos pontos culminantes do Hajj, o Eid al-Adha (Festa do Sacrifício) lembra o sacrifício que Deus exigiu de Abraão para testar sua fé. Os fiéis matam um animal e distribuem a carne aos pobres.

- Muçulmanos de outros países também vão a Meca?

Sim. Mas tensões geopolíticas às vezes contaminam o Hajj -a Arábia Saudita, sunita, tem relações tensas com o Irã, xiita, que já boicotou a peregrinação ao país. Neste ano, o Qatar, que o governo saudita acusa de proteger terroristas, diz que seus peregrinos foram impedidos de entrar no país.