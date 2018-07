Militante do PCdoB fez ataques anônimos a Roseana Sarney em rede social

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um militante do PCdoB, partido do governador do Maranhão, Flávio Dino, fez ataques com informações inverídicas a Roseana Sarney (MDB) no Facebook.

A pré-candidata ao governo do estado e virtual adversária de Dino, que concorre à reeleição, pediu, e a Justiça autorizou quebra de sigilo da página "Rosengana Roubalhey".

A rede social informou que Fabrício Oliveira está por trás da página. Ele é filiado ao PC do B desde 2016 e, segundo o partido, não exerceu função partidária no período.

A gestão Dino nega ter vínculo com Oliveira.

Oliveira foi preso na quarta-feira (25) por um caso não relacionado ao processo do Facebook.

Há um mês, a Folha de S.Paulo noticiou que o pré-candidato a governador de São Paulo João Doria (PSDB) entrou com pedidos similares na Justiça. Com a quebra de sigilo, o tucano identificou que filiados ao PSB estavam por trás de acusações falsas.

A página "Rosengana Roubalhey", que ele administrava, fez alusão à dúvida que cerca a pré-candidatura de Roseana sobre sua real disposição em disputar. "Nossa, tô numa preguiça de ir fazer campanha... Aff", publicou a página.

Em outra postagem, fez menção ao pai de santo Bita do Barão, tido como ligado ao ex-presidente José Sarney (MDB), pai de Roseana. A pré-candidata se diz católica e vê associações a religiões com matriz africana como forma de tentar difamá-la.

"Termina essa oração logo, pastor... Hoje é sexta-feira e tem terecô [dança de cultura popular] no terreiro do Bita do Barão. Não posso perder", diz uma.

Em outra publicação, ela é retratada como elitizada. "É pecado comer lagosta, jogar carteado e beber vinho cabernet dia de Corpus Christi?", pergunta.