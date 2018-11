Militantes do PT escoltam Haddad em saída de hotel

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Cerca de 200 apoiadores do PT escoltaram o presidenciável Fernando Haddad na saída dele do hotel em que estava hospedado em Brasília no início da tarde desta quinta-feira (11).

Após Haddad entrar no carro que o levou para o aeroporto, uma mulher com um papel com o número de Jair Bolsonaro (PSL) provocou os petistas.

Houve uma rápida discussão, controlada pelos próprios petistas, e ela se refugiou em um salão de beleza ao lado do hotel.

Mais cedo, enquanto Haddad visitava a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), dois manifestantes a favor de Bolsonaro gritaram contra o petista no local.

A provocação fez a campanha de Haddad cancelar a entrevista que ele daria ali e transferi-la para o hotel.

O carro dos manifestantes chegou a perseguir a comitiva do petista.