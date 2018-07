Militares das Forças Armadas fazem operação na Favela da Rocinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de mil militares do Comando Conjunto da Intervenção Federal realizam uma operação na Rocinha nesta quarta-feira (25). A tropa de 915 pessoas seguiu no início da tarde para a comunidade na Zona Sul do Rio de Janeiro em blindados, caminhões e tanques. As informações são da Agência Brasil.

Os militares cercaram a principal entrada da Rocinha, na saída do Túnel Zuzu Angel, em São Conrado, onde realizam revistas em pessoas para checagem de possíveis antecedentes criminais e distribuem panfletos solicitando a cooperação da comunidade.

O trânsito na Autoestrada Lagoa-Barra, que passa em frente à comunidade, está normal. Assim como o espaço aéreo não foi interrompido.

Pela manhã, em uma operação da Polícia Militar um suspeito foi detido, acusado de soltar morteiros. Tática usada pelos traficantes para alertar da chegada de policiais à comunidade.