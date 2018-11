Millie Bobby Brown, Frances McDormand e outros famosos estarão em 'Godzilla vs. Kong'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crossover do monstro fictício Godzilla com o gorila gigante King Kong, previsto para 2020, já começou a ser gravado. A Warner Bros. divulgou a sinopse de "Godzilla vs Kong" nesta terça-feira (13) e confirmou o nome de alguns atores que estarão na produção.

Além de trazer dois personagens clássicos do campo cinematográfico, o filme terá um elenco de peso: Frances McDormand ("Frances McDormand"), Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), Rebecca Hall ("Homem de Ferro 3" e "Mulher-Maravilha") e Jessica Henwick ("Game of Thrones") são atrizes confirmadas na produção.

Na sinopse oficial, é dito que Godzilla e Kong não só entram em confronto, mas também enfrentam uma conspiração humana para acabar com eles. O diretor, Adam Wingard, também afirmou que outros monstros também estarão no filme.

"Godzilla vs Kong" deve ser lançado apenas em 22 de maio de 2020, mas será precedido por outra trama, com o monstro que faz sucesso desde 1954. "Godzilla II: O Rei dos Monstros" tem data de estreia prevista para 30 de março de 2019.