A mulher do ex-juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro, Rosângela Moro, publicou texto nas redes sociais pedindo que a população pare de “reclamar” e dê tempo ao governo Bolsonaro demonstrar resultados. A postagem no Instagram foi acompanhada de uma imagem da bandeira brasileira e faz referência às medidas de corte de gastos anunciadas pela nova gestão. “O dia que todos os brasileiros se conscientizarem que somos UM SÓ povo com as mesmas preocupações veremos um grande avanço e estaremos no caminho certo”, escreveu ela. “Parem de reclamar e esperem para ver a que veio esse novo GOVERNO”, comentou a esposa do ministro. “Chega de MIMIMI. Apenas espere e assista!”, defende ela no texto.

Iapar

O governador Ratinho Junior negou que pretenda extinguir o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) na reforma administrativa que será feita em sua gestão. A declaração foi dada após reunião com representantes do setor produtivo de Londrina e região, onde fica a sede do instituto. Segundo Ratinho Jr, o Iapar será apenas unificado com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar) e o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA), como foi divulgado na segunda-feira.

Modernização

“O Iapar é um órgão importante e um patrimônio do Paraná. Nunca se cogitou acabar o Iapar”, garantiu o governador. “Dessa forma, vamos modernizar e empoderar esses institutos, mantendo suas aéreas físicas e, obviamente, preservando aquilo que nós temos de maior ativo, que são os profissionais”, afirmou. Segundo o governo, a unificação reduzirá custos administrativos das autarquias, mas os profissionais do Iapar vão continuar. “São essenciais para dar continuidade ao projeto do governo. Não vamos dispensar profissionais, doutor ou mestre. Simplesmente não tem nem lógica”.

Compra de votos

Por unanimidade, os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná rejeitaram os recursos e mantiveram a condenação de dois ex-vereadores de Toledo (região Oeste), Eudes Dallagnol (SD) e Giancarlo de Conto (PPS), por corrupção passiva e ativa. Os dois foram acusados pelo Ministério Público de compra de votos na eleição para Mesa Diretora da Câmara da cidade em 2014.

Flagrante

Segundo o MP, Dallagnol – que chegou a ser preso em flagrante pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em dezembro daquele ano – tentou comprar o voto do também então vereador Neudi Mosconi (SD) para eleger Giancarlo de Conto presidente do Legislativo. A decisão mantém a condenação dos ex-vereadores às penas, respectivamente, de dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 12 salários-mínimos, e dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 24 salários-mínimos, além da suspensão de direitos políticos.

Multado

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) aplicou 13 multas ao ex-prefeito de Cerro Azul (região metropolitana de Curitiba) Claudinei Braz. As multas somam R$ 15.235,24. O motivo da punição foram as diversas falhas encontradas na Prestação de Contas Anual (PCA) de 2013 da prefeitura, que recebeu do TCE parecer prévio pela desaprovação. Entre as irregularidades estão déficit orçamentário de fontes não vinculadas; diferenças nos registros de transferências constitucionais; falta de repasse de contribuições patronais ao INSS.