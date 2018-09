'Minha aliança é com Jesus Cristo', diz Cabo Daciolo sobre 2º turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do Patriota à Presidência da República, Cabo Daciolo, afirmou nesta quarta-feira (26) que sua aliança no segundo turno será "com Jesus Cristo".

Ele foi questionado por jornalistas sobre quem apoiaria no confronto direto da eleição de outubro.

"Minha aliança é com Jesus Cristo", disse o candidato ao chegar para o debate da Folha de S.Paulo/SBT/UOL.