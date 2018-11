'Minha grande barreira sempre foi eu mesmo', diz Jonathan Azevedo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jonathan Azevedo, 32, está cheio de projetos para os próximos meses. Ao mesmo tempo que aguarda o lançamento da minissérie "Ilha de Ferro", ele se apresenta aos domingos no Programa PopStar e ainda toca seu novo projeto musical, Neggs.

Junto ao também ator Jefferson Brasil, Azevedo anunciou que está começando a viajar pelo Brasil para fazer uma turnê da banda. "Está sendo um prazer levar arte para o Brasil inteiro", afirma o ator sobre as músicas, que misturam samba, rap e poesias, falando especialmente sobre o amor. "Falar de amor é preciso no meio em que estamos vivendo", conclui.

Segundo o ator, a dupla se prepara para lançar o EP "Festa" em janeiro de 2019, e que o projeto terá participação de Gabriel Pensador, um dos ídolos de Azevedo.

Sobre as apresentações no PopStar, ele afirma que a experiência tem sido de aprendizado e que as críticas o tem feito crescer como indivíduo. "O ao vivo é mais uma oportunidade para me jogar, ser feliz e levar auto-estima para o Brasil. Estou tendo a oportunidade de representar o país inteiro, de norte a sul, falando da realidade, de amor e paz", disse Azevedo.

Jonathan Azevedo também já esteve no grupo musical Melanina Carioca, junto a Jefferson Brasil, e fez filmes com "Reza a Lenda", "Tim Maia", "Verônica" e "Cidade dos Homens". Quando questionado sobre seu maior empecilho na construção de sua carreira, Azevedo afirmou que se tratava dele mesmo.

"Minha grande barreira sempre foi eu mesmo. Quando eu desacreditei que eu poderia ir além. Quando escutei os outros e não escutei meu coração", disse o ator. "Hoje gosto de fazer arte. Tudo o que engloba arte, eu me jogo de coração."