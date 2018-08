Mini Cooper tem três novas cores e custa a partir de R$ 119.990 

A Mini anuncia a chegada da linha 2019 do modelo Cooper. Importado diretamente da fábrica de Oxford, na Inglaterra, o modelo é lançado no país trazendo como principal novidade a oferta extra de cores para a carroceria. São três novas tonalidades: Laranja Solaris, Cinza Emerald e Azul Starlight, todas metálicas. Com isso, os veículos Hatch de 3 e 5 portas passam a ter 12 opções de cores externas, para os veículos equipados com a motorização Cooper S, temos um total de 13 cores e os veículos com a motorização John Cooper Works, são 14 cores. Além de todas essas cores, há também a possibilidade de configuração da cor do teto, que para os veículos equipados com a motorização Cooper e Cooper S podem ser na cor do próprio carro, branco, ou ainda preto, e para o modelo MINI John Cooper Works o teto é sempre na cor Vermelho Chili, sendo a única exceção o modelo na própria cor Vermelho Chili, que neste caso vem com o teto preto. Outro ponto característico e que compõe a personalização do exterior do veículo são as faixas aplicadas direto na fabricação, que podem ser na cor branca ou preta para os veículos na motorização Cooper e Cooper S, enquanto o modelo John Cooper Works recebe faixas exclusivas John Cooper Works, totalizando assim, mais de 400 possibilidades de combinações de cores externas, considerando itens opcionais. O novo MINI Hatch é vendido no Brasil em seis versões (Cooper 5p, Cooper Exclusive 3p, Cooper S 3p, Cooper S 5p, Cooper Top 3p e John Cooper Works), a partir de R$ 119.990. Além do visual renovado, da nova transmissão automática esportiva, com sete marchas e dupla embreagem; opções inéditas de customização e conectividade; o Novo MINI Hatch é oferecido com três opções de motorização: 1.5 litro, de três cilindros, com 136 cavalos de potência; 2.0 l, de quatro cilindros, com 192 cv; e 2.0 l, de quatro cilindros, com 231 cv. Este último é oferecido na versão John Cooper Works que traz ainda câmbio automático esportivo Steptronic, com oito marchas e dispositivo Launch Control, para otimizar a entrega de torque no momento da partida, evitando a derrapagem.



