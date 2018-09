Minissérie 'Casual Vacancy', baseada em livro de J. K. Rowling, estreia no canal Max

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vista de longe, a pequena cidade de Pagford, no interior da Inglaterra, parece um lugar tranquilo e bucólico. Por trás de suas belas paisagens, no entanto, há uma comunidade em guerra: ricos contra pobres, filhos contra pais, mulheres contra maridos, e professores contra alunos.

O estopim para a explosão desses conflitos é a morte repentina do conselheiro municipal Barry Fairbrother (Rory Kinnear). A disputa pela vaga deixada por ele na Câmara do vilarejo vai provocar uma grande batalha entre os seus moradores. E é em torno deste acontecimento que se desenvolve a minissérie "Casual Vacancy", que estreia nesta terça (25) no canal Max, às 22h.

A atração é baseada no livro "Morte Súbita" (512 págs., Harper Collins), da escritora J. K. Rowling, mais conhecida como autora da saga infantojuvenil "Harry Potter". Diferentemente da história dos bruxinhos de Hogwarts, "Casual Vacancy" é dirigida aos adultos e aborda temas como violência familiar, sexo na adolescência, dependência química e assédio.

Fã de "Harry Potter" e leitora assídua da obra de J. K. Rowling, a gerente Giulia Almeida, 27 anos, acredita que a minissérie vai conseguir transmitir o clima de mistério e de tensão que domina a obra. "A narrativa do livro é ótima, porque consegue conectar várias histórias paralelas, além de trazer um efeito surpresa muito forte, que é característico da autora desde 'Harry Potter'."

Giulia destaca, ainda, que o assunto abordado na trama é muito atual, especialmente em relação à política brasileira. Em Pagford, as eleições municipais para a vaga de Fairbrother são marcadas pelo fanatismo, pelas mentiras e pelas revelações surpreendentes.

A minissérie terá três episódios, sempre às terças, às 22h.