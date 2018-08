Ministério conhece projeto modelo de Campo Largo

Da Redação Bem Paraná

Um equipe do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) esteve em Campo Largo, na segunda-feira, para conhecer de perto o projeto Elos da Sustentabilidade, vencedor do Prêmio Progredir 2017, uma competição nacional do Ministério. O projeto de Campo Largo conquistou a melhor nota final nacional, com 97 pontos, e recebeu o prêmio de R$ 1 milhão, recurso para ser utilizado nesta área, no Município.

O projeto é desenvolvido em apoio aos catadores de materiais recicláveis, com o objetivo da inclusão social. Os resíduos recicláveis que antes eram enviados diretamente ao aterro sanitário, passaram a ser destinados aos catadores, através das associações de reciclagem.

Recebida pelo prefeito municipal a equipe percorreu, durante todo o dia, todos os equipamentos envolvidos no projeto Elos da Sustentabilidade, conversando e entrevistando os recicladores, para mostrar, para todo o Brasil, como Campo Largo trabalha esta questão. Na recepção à equipe do MDS, estavam presentes, além dos servidores ligados ao o projeto, as secretárias de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e de Desenvolvimento Social.

Depois de Campo Largo a equipe do MDS também passou pela Lapa e Curitiba, para visitr outros programas.

Progredir

Ao todo, 384 projetos de todas as regiões do país foram inscritos no Prêmio Progredir, sendo que 10 foram selecionados para a final. São iniciativas que promovem o acesso ao mercado de trabalho de jovens, adultos e pessoas com deficiência, geração emprego e renda, qualificação profissional e sustentabilidade. O resultado foi divulgado em março deste ano.

A comissão julgadora foi formada por professores universitários e representantes dos setores industrial, de tecnologia e do comércio. Foram avaliados critérios como eficácia, capacidade do projeto se firmar e expandir e potencial de implementação em outros municípios.