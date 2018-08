Ministério das Cidades apresenta a versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, acompanhado da diretora-presidente do Serpro, Glória Guimarães, e dos diretores do Denatran, Maurício Alves, e do Detran-DF, Silvain Barbosa, apresenta, nesta segunda-feira (27), a versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVe), documento de porte obrigatório do veículo.

O Detran do Distrito Federal será o primeiro a oferecer a versão digital, que substituirá o documento impresso, disponibilizada no mesmo aplicativo da CNH-e, ainda este mês, por meio de um projeto-piloto.

A nova tecnologia vai facilitar a vida das pessoas, em sua maioria, conectadas com as redes. A meta é que essa modalidade esteja disponível nos Detrans de todo o país até o final deste ano.

Na ocasião será apresentado também o aplicativo de celular Carteira Digital de Trânsito, que disponibilizará, além da sua CNH Digital, também o CRLVe o seguro obrigatório (DPVAT).

Serviço:

Ministério das Cidades apresenta a versão digital do CRLVe nesta segunda-feira (27)

Data: 27.08.2018

Horário: 10h30

Local: auditório do Ministério das Cidades - Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco "H", Ed. Telemundi II Brasília - DF