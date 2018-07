Ministério do Trabalho é invadido e tem salas reviradas

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Duas salas do Ministério do Trabalho, em Brasília, foram invadidas e reviradas entre a sexta-feira (13) e a manhã desta segunda (16). O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que faz perícia no local.

A ação foi descoberta por funcionários que chegavam ao prédio para trabalhar. O mais provável é que tenha ocorrido na madrugada desta segunda, já que não foi notada por equipes de segurança no fim de semana.

As duas salas atacadas ficam na sobreloja do edifício e guardam documentos referentes à carteira de trabalho e ao Seguro Desemprego. Armários foram arrombados e papéis, jogados no chão.

Segundo a assessoria de imprensa da pasta, ainda não há informações sobre se algo foi levado.

A PF abriu inquérito e vai apurar se o caso tem alguma relação com operações que investigam corrupção na pasta, como a Registro Espúrio, que mira fraudes na concessão de registros sindicais.

O local tem câmeras de segurança, cujas imagens foram entregues aos agentes.

Uma das hipóteses é de eventual invasão por moradores de rua ou usuários de drogas. Segundo funcionários da pasta, esse tipo de ocorrência não é raro em prédios da Esplanada dos Ministérios.