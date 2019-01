Ministério do Turismo expressa preocupação com Inhotim

Folhapress

FOLHAPRESS - O Ministério do Turismo divulgou nota lamentando o acidente e expressando preocupação com as consequências para Inhotim. O centro de arte, que recebe em média 350 mil visitantes por ano, não foi atingido diretamente pela lama, mas teve que ser esvaziado.

Ficará fechado até pelo menos domingo (27). "Além de todos os danos ambientais, o rompimento afeta o Instituto Inhotim, maior centro de arte ao ar livre da América Latina e importante atrativo turístico do Brasil", afirmou o ministério no comunicado.

A pasta disse ainda que quer, "por meio do turismo, ajudar a comunidade a superar o trauma e retomar a vida". Para isso, informou estar à disposição para trabalhar em parceria com outros órgãos do governo no amparo às famílias das redondezas e na recuperação da região "para minimizar o impacto da catástrofe".