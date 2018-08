Ministério Público pede explicações. PM muda edital

Da Redação Bem Paraná

A partir de representação formulada pelo Grupo Dignidade, o Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, encaminhou, ontem, ofício à Polícia Militar do Paraná (PMPR) solicitando explicações sobre os parâmetros de “masculinidade”, “amabilidade” e “afago” exigidos no perfil profissiográfico do edital do concurso público da instituição para o cargo de cadete.

Na noite de segunda-feira, o comando da PM já havia alterado parte do texto do edital do concurso, alterando a exigência por masculinidade por enfrentamento. Também foi suprimido a parte do texto que fazia menção ao candidato não se deixar influenciar por romances.

No documento, o MPPR questiona o critério de “amabilidade”, descrito no item C12 do edital, que aceita nível “baixo” do candidato em relação à sua capacidade de “expressar-se com atenção, compreensão e empatia às demais pessoas, buscando ser agradável, observando as opiniões alheias, agindo com educação e importando-se com suas necessidades”.

Desde que veio a público, no final de semana por meio de reclamação do Grupo Dignidade, o edital da PM ganhou repercussão nacional, com matérias na grande imprensa. Por causa da polêmica, a governadora Cida Borghetti determinou na tarde de segunda-feira que o texto fosse alterado com urgência. A governadora lembrou que foi ela quem nomeou pela primeira vez uma mulher como comandante da PM.