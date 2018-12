Ministério Público pede prisão de João de Deus após relatos de abuso sexual

Folhapress

BRASÍLIA, DF, SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de Goiás pediu a prisão do médium João Teixeira de Faria, 76, o João de Deus, após a série de acusações de abuso sexual feitas por mulheres nos últimos dias.

A informação foi antecipada pelo blog de Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pela Folha de S. Paulo. Procurada, a defesa de João de Deus ainda não se manifestou sobre esse pedido de prisão.

Uma força-tarefa liderada pela Promotoria de Goiás foi criada para recolher relatos de supostas vítimas do médium e, até terça (11), já havia feito mais de 200 atendimentos, a maioria deles por email.

João de Deus nega as acusações e, nesta quarta (12), apareceu pela primeira vez após as denúncias virem à tona na Casa Dom Inácio de Loyola, espécie de hospital espiritual criado por ele em Abadiânia, no interior de Goiás.

"Agradeço a Deus por estar aqui. Ainda sou irmão de Deus. Quero cumprir a lei brasileira. Estou nas mãos da lei. João de Deus ainda está vivo", afirmou a fiéis.

Os relatos de 13 mulheres foram feitos inicialmente ao programa Conversa com Bial e ao jornal O Globo. Desde então, outras denúncias surgiram, levando à criação da força-tarefa em Goiás para receber relatos e depoimentos em parceria com outros estados.