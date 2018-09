Ministério Público questiona menção a Ustra no bloco carnavalesco Porão do Dops

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público paulista pede, em ação civil pública, que dois fundadores do Direita São Paulo parem de propagandear o Porão do Dops, bloco que tinha o objetivo de enaltecer o legado da ditadura militar no Carnaval 2018. A Promotoria também tenta impedir a menção ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e outros arautos do regime militar.

Alvo também de ação criminal, sob acusação de fazer apologia à tortura, o bloco acabou não saindo neste ano, após uma liminar concedida pela segunda instância -a primeira havia liberado sua realização.

A preocupação dos promotores da área de Direitos Humanos Bruno Orsini Simonetti e Eduardo Ferreira Valério, que assinam nova peça apresentada à Justiça em 21 de setembro, é que sem uma decisão final os idealizadores do bloco tentem colocá-lo na rua nos próximos Carnavais.

O MP quer que Douglas Garcia e Edson Salomão interrompam "divulgação ou publicidade" do Porão do Dops "e seus eventos, bem como outras manifestações variadas, que se constituam em apologia a crimes ou em enaltecimento da prática da tortura e que sejam removidas da divulgação do bloco carnavalesco as expressões Porões do Dops e a menção a nomes e imagens de notórios torturadores, tais como o coronel Ustra ou outros, como o delegado Sérgio Fleury".

O novo documento anexado aos autos do processo rebate a defesa dos réus. Segundo os promotores, Douglas e Edson alegaram que "a homenagem a reconhecidos torturadores do período militar não seria conduta ilícita e que não poderia haver censura prévia à liberdade de expressão".

Eles também "juntaram documentos indicando que o Serviço Secreto Soviético teria considerado 'causar guerra civil no Brasil em 1961', depositando em cartório exemplar do livro '1964', de autoria de Mauro Abranches Kraenski e Vladimir Petrilak".

Para os promotores, ante a "verdade histórica de que se reveste o Relatório da Comissão Nacional da Verdade, extrai-se a participação ativa e efetiva de Ustra e Fleury na repressão política, no comando dos principais centros de tortura do país e na condução do sistema de repressão, participação essa que não pode ser afastada com documentos não oficiais".

Candidato a deputado estadual pelo PSL de Jair Bolsonaro, a quem apoia, Douglas disse à Folha que se "nega a aceitar" o que classifica como "censura prévia" e que, se necessário for, está "disposto a chegar no Supremo Tribunal Federal" para vencer esta guerra judicial.

"O que eles querem é uma censura prévia", afirma o cofundador do Direita São Paulo. "Não atinge apenas a mim, mas a qualquer outro conservador que vê na imagem do coronel Ustra e do delegado Fleury não torturadores, mas pessoas que combateram terroristas na época do regime militar."