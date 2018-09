Ministério Público recorre contra decisão que suspendeu inelegibilidade de Garotinho

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice-procurador-geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, recorreu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para reverter liminar que suspendeu a inelegibilidade de Anthony Garotinho (PRP-RJ).

No início de setembro o Ministério Público Eleitoral contestou o registro da candidatura de Garotinho ao governo do Estado e o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro), por unanimidade, barrou o político da eleição.

Seus advogados recorreram ao TSE e, no domingo, o ministro Og Fernandes reverteu a decisão anterior, liberando Gartinho para disputar as eleições.

No recurso, o procurador destaca que Garotinho é inelegível pela Lei da Ficha Limpa, por já ter sido condenado por órgão colegiado.

"Outro ponto abordado no recurso é relativo à possibilidade de Garotinho concorrer às eleições sub judice. O entendimento do vice-PGE é o de que o registro do ex-governador não tem mais esse aspecto, uma vez que já existe decisão colegiada 'proferida por tribunal competente com escorreita aplicação da lei de inelegibilidade'", informa o Ministério Público por meio de nota.

O procurador pede ao TSE que afaste a condição de sub judice da candidatura, determinando imediatamente a suspensão dos repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha "ou de qualquer dinheiro de origem pública para financiar a campanha".

"Além disso, solicita que sejam suspensas as aparições de Garotinho na propaganda eleitoral no rádio e na TV, com determinação de retirada de seu nome da programação da urna eletrônica", informa a nota.