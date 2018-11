Ministro da Saúde anuncia novo edital com mais de 8 mil vagas para o Mais Médicos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, divulga nesta segunda-feira (19/11), no final da tarde, detalhes do novo edital do Programa Mais Médicos. Serão ofertadas mais de 8 mil vagas para médicos formados no Brasil. Os postos antes eram ocupados por médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

O anúncio será feito em coletiva transmitida ao vivo pelo Portal Saúde e Web Rádio Saúde e também nas redes sociais do Ministério da Saúde: Facebook e Twitter.

Coletiva de imprensa – Novo edital do Mais Médicos

Data: 19 de novembro (segunda-feira)

Horário: 17h

Local: Auditório Emílio Ribas, Edifício Sede Ministério da Saúde, Bloco G, Esplanada dos Ministérios – Brasília (DF)