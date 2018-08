Ministro de Israel diz que vitória de Assad na Síria pode estabilizar a região

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ministro do governo de Israel disse nesta quinta-feira (2) que a vitória do ditador Bashar al-Assad na guerra civil síria pode ajudar a estabilizar a região, no mesmo dia que um ataque aéreo das forças israelenses deixou sete insurgentes mortos no país vizinho.

A declaração foi dada pelo ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, em um momento que crescem as críticas de Tel Aviv contra o ditador. Na semana passada, Israel derrubou um caça sírio na região da fronteira e afirmou que o Irã e o Hizbullah (aliados de Assad) deveriam permanecer longes do sul da Síria.

"Pela nossa perspectiva, a situação está retornando a como era antes da guerra civil, o que significa que há um endereço, alguém responsável, um poder central" disse ele a jornalistas durante visita a bases militares.

Questionado se a vitória do ditador pode diminuir as tensões nas Colinas de Gol㠗região fronteiriça disputada pelos dois países—, Lieberman concordou. "Acredito que sim. Acho que também é do interesse de Assad", afirmou ele.

Pouco após a fala do ministro, as Forças Armadas israelenses anunciaram o bombardeio feito na noite de quarta (1º) exatamente do lado sírio do Golã.

Tel Aviv afirmou que os sete mortos eram militantes do Estado Islâmico que estavam tentando cruzar a fronteira para atacar alvos em Israel. A Síria não se pronunciou sobre o caso.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, ONG com sede no Reino Unido, a região do Golã teve nesta quinta confrontos entre as tropas fiéis a Assad e rebeldes do Estado Islâmico.