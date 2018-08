Ministro diz que encontrará solução para pagar bolsas da Capes

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Rossieli Soares, disse à Folha de S.Paulo estar confiante de que o governo vai achar uma saída orçamentária para garantir o pagamento de bolsas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) em 2019.

"Tenho certeza de que vamos achar uma solução", afirmou o ministro após reunir-se na noite desta sexta-feira (3) com o presidente Michel Temer, no Palácio do Jaburu.

A Capes, uma das mais importantes agências de fomento à pesquisa e à formação de docentes do país, encaminhou ao MEC uma nota dizendo que o teto de gastos que deve ser imposto à entidade em 2019 pode inviabilizar o pagamento de bolsas de estudos.

De acordo com o documento, assinado pelo presidente da instituição, Abilio Baeta Neves, só haveria recursos para cumprimento de seus compromissos até agosto do ano que vem.

Rossieli disse que foi ao encontro de Temer para tratar não apenas desse tema, mas de outros assuntos ligados à LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2019.

"Estamos trabalhando com o Planejamento para encontrar uma solução", disse, acrescentando que ainda que terá uma série de reuniões técnicas na próxima semana para cuidar de assuntos orçamentários.

Além de Temer, Rossieli esteve também nesta sexta com o ministro Esteves Colnago (Planejamento). Por meio de nota, o MEC informou, sem dar mais detalhes, que não haverá suspensão do pagamento das bolsas da Capes.

"As esquipes dos dois ministérios têm realizado frequentes reuniões para tratar do tema. A valorização da educação é uma das prioridades do governo federal que, em dois anos, adotou medidas importantes para o setor, como a Lei do Novo Ensino Médio e a homologação Da Base Nacional Comum Curricular da educação infantil e do ensino fundamental."