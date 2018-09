Ministro do TSE concede liminar para que Garotinho dispute eleição

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Og Fernandes concedeu liminar neste domingo (16) ao ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho para que ele dispute o processo eleitoral deste ano.

A iniciativa suspende os efeitos de decisão do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) que havia indeferido, com base na Lei da Ficha Limpa, o seu registro de candidatura à sucessão de Luiz Fernando Pezão.

O MPE (Ministério Público Eleitoral) ainda pode recorrer da decisão, que é em caráter provisório.