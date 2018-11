Ministro do TSE determina retirada de 33 links com difamação contra Manuela D’Ávila

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Sergio Banhos, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou nesta segunda-feira (8) que o Facebook remova em 24 horas 33 links com difamação contra Manuela D'Ávila (PC do B), candidata à Vice-Presidência na chapa de Fernando Haddad (PT).

Ele determino, ainda, que o Facebook forneça, no prazo de 48 horas,a identificação do número de IP da conexão usada para realização do cadastro do usuário e os dados pessoais dos criadores e dos administradores dos perfis na rede social.

De acordo com o PT, o alcance dos posts somado chega a 146.480 compartilhamentos e 5.190.942 visualizações.

"A notícia falsa vinculava a imagem de Manuela a condutas que ofendiam o público cristão, atribuía também à candidata a entrega de materiais pornográficos a crianças", informou o partido por meio de nota.