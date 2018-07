Ministro paraguaio morre depois de queda de aeronave

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Agricultura, o vice-ministro da Pecuária e outras duas pessoas morreram na queda, na quarta-feira (25), do avião que os transportava e cujos destroços foram encontrados nesta quinta-feira (26).

No jatinho, que caiu a 8 km do aeroporto de Ayolas, na fronteira com a Argentina, viajavam o ministro Luis Gneiting, o vice-ministro Vicente Ramírez, um funcionário do governo, Luis Charotti, e o piloto Gerardo López.

A câmara de segurança do aeroporto gravou os três primeiros minutos de voo até que a aeronave fez uma manobra incomum e desapareceu do radar.

Homem de confiança do presidente Horacio Cartes, o ministro da Agricultura foi pré-candidato a vice-presidente nas primárias do governista Partido Colorado no fim de 2017.