Mion diz que sempre quis Rafael Ilha em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas antes da expulsão de Nadja Pessoa do programa A Fazenda, na tarde desta terça-feira (6), o apresentador Marcos Mion falava a jornalistas como tem que lidar com surpresas diárias nesta 10ª edição do reality da Record. É "apagar um incêndio por dia".

"O desespero do confinamento, de não ter acesso à informação, deixa o ambiente à flor da pele", afirmou Mion sobre as discussões mais quentes que aconteceram nesta edição. "Cada dia é um dia e temos que respeitar muito o que está acontecendo lá dentro".

Mion, que é estreante como apresentador do programa, afirmou que esperava, desde o início uma 10ª edição "inesquecível". "Tem enormes potenciais aqui dentro. Sempre quis ver o Rafael Ilha na Fazenda", afirmou ele sobre a possibilidade conflitos. Já Ana Paula Renault, Nadja Pessoa e Gabi Prado, ele classifica como "barris de pólvora".

Para se manter por dentro de tudo, o apresentador diz que lê relatórios, assiste ao PayPlus e acompanha o que é mencionado na internet, especialmente no Twitter. Uma espécie de cúmplice do público, garantindo que os peões continuem sem saber de nada, diz Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da Record.

Para Carelli, essa é a "grande receita" do programa: um apresentador que acompanha todos os acontecimentos e que sabe conversar com o público com naturalidade.

Como resultado, A Fazenda viu sua audiência crescer na comparação com as últimas edições, o que, segundo Carelli, deixa quase como certo o retorno do programa no ano que vêm.

Enquanto a 10ª edição continua com clima tenso e até expulsões, Mion não quis revelar sua aposta para o grande prêmio, mas disse que mudou de opinião nos últimos dias.

EXPULSÃO

Na tarde desta terça (6), Nadja Pessoa foi expulsa do programa após ser acusada de agressão pelo colega de programa Caique Aguiar.

O desentendimento entre Nadja e Caique começou ainda na noite de segunda (5), durante a formação da roça, quando a ex-Power Couple acusou ele e Fernanda Lacerda de tentarem influenciar seu voto. Nadja então acabou votando Fernanda, que compõe a roça ao lado de Leo Stronda e Rafael Ilha.

A discussão entre ela e Caique, no entanto, ficou ainda mais intensa durante a madrugada. Nadja chegou a jogar um copo d'água no colega, depois hidratante e, no fim, deu chutes em sua perna, na tentativa de tirá-lo de sua cama. Caique então a acusou de agressão e chegou a mencionar marcas em sua perna.