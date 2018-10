Miranda aprova Neymar como capitão fixo da seleção brasileira

Folhapress

JEDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - Às vésperas do amistoso contra a Argentina, o zagueiro Miranda se mostrou favorável à decisão de Tite de colocar Neymar como capitão fixo da seleção brasileira. Após a Copa do Mundo, o treinador parou com o rodízio da braçadeira e escolheu o camisa 10 como seu líder nos jogos.

"Ele é um líder. Tem sua maneira de liderar, acho que foi uma boa escolha. O Neymar tem uma responsabilidade muito grande e nós temos que dividir essa responsabilidade na liderança do grupo. Ele está definido como líder, nós o respeitamos e vamos procurar ajudá-lo da melhor maneira possível", disse Miranda, em entrevista coletiva neste domingo (14).

A seleção brasileira treinou no Centro de Treinamento do Al-Ahli, em Jeddah (Arábia Saudita), visando o amistoso contra a Argentina que acontecerá nesta terça-feira (16). O duelo acontecerá às 15h (de Brasília).

"Todo jogo contra a Argentina é diferente, tem dimensão muito grande, e sabemos o que envolve esse jogo. Nossa Seleção se preparou bem, esperamos fazer um grande jogo e a vitória", prosseguiu Miranda.