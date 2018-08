MIS inaugura mostra inspirada na história do cinema

AEN

O Museu da Imagem e do Som (MIS-PR) inaugura no próximo dia 5 de setembro a exposição "CINEMIS", com acervo do jornalista e colecionador Aramis Millarch e do Cine Morgenau. Voltada para o universo do cinema, a mostra faz um breve resgate da história da indústria cinematográfica. A inauguração acontece às 19 horas, nas salas de exposição do MIS-PR.

O visitante vai poder conferir fotos dos filmes clássicos do passado e contemporâneos, com foco no "Acervo Aramis Millarch", mantido pelo museu, que reúne cartazes de cinema, fotografias e sinopses de filmes da coleção de Millarch. Além disso a mostra vai expor filmadoras de outras épocas, bem como livros, periódicos, cópias de filmes em DVD, cartazes de cinema e outros documentos históricos do “Acervo do Cine Morgenau”, também mantido no museu.

A exposição tem entrada franca, é aberta ao público e permanece em cartaz até fevereiro do ano que vem.

Serviço:

Abertura exposição "CINEMIS"

5 setembro de 2018, às 19h

Período expositivo até fevereiro de 2019.





Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro, Curitiba/PR.

Visitação de terça a sexta das 9h às 12h30 e das 13h às 18h. Sábado, domingo e feriado das 10h às 12h30 e das 13h às 16h.

(41) 3232-9113 | www.mis.pr.gov.br