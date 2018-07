MIS-PR abre mostra de filmes infantis em julho

Da redação

Com o intuito de deixar as férias escolares mais divertidas, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) realiza a Sessão Criança, que exibe filmes infantis de maneira gratuita, aberta para todo o público, entre os dias 11 e 25 de julho. As sessões acontecem às quartas e sextas-feiras, sempre às 10h e às 15h, no miniauditório do museu.

Um dos mais recentes sucessos da Disney, ‘A Bela e a Fera’ foi o filme escolhido para estrear a Sessão Criança, no dia de hoje. Bela (Emma Watson) é uma sonhadora e inteligente jovem que mora em uma aldeia no interior da França. Quando seu pai é capturado no castelo onde Fera (Dan Stevens) reside, ela decide tomar o lugar de prisioneira para poder salvá-lo. No entanto, Bela descobre que todos os habitantes do palácio estão sob efeito de um feitiço e que a maldição só será quebrada quando a Fera descobrir o que é o amor.

Na sexta-feira, dia 13, o público vai poder conhecer ‘Os Croods’, uma divertida família da pré-história, liderada por Grug, um pai que morre de medo do mundo exterior. Os outros filmes programados são ‘Meu Malvado Favorito’ (dia 18), ‘Divertida Mente’ (dia 20) e, para encerrar, ‘Moana’ (dia 25).

Serviço

Sessão Criança no MIS-PR

Onde: Museu da Imagem e do Som (Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro. Curitiba)

Quando: de hoje a 25 de julho, quartas e sextas-feiras, às 10h e às 15h

Quanto: Entrada gratuita