Missão Apollo 8 na órbita da Lua completa 50 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 24 de dezembro de 1968, os membros da missão Apollo 8, viram, enquanto orbitavam a Lua, o planeta Terra. Daí surgiu a icônica foto -que, junto à presença humana na órbita lunar, completou 50 anos-feita pelo astronauta William Anders.

"A Lua é essencialmente cinza, sem cores", disse o astronauta James Lovell, enquanto a missão passava sobre o Mar da Fecundidade, na Lua.

A frase foi proferida logo após vários minutos de silêncio por parte da Apollo 8, o que era esperado, pela nave estar passando por trás da Lua, e significava que a entrada na órbita lunar tinha sido bem-sucedida -um contato em menor tempo significaria que a missão teria falhado.

A Apollo 8 se tornava, assim, a primeira da humanidade a orbitar o satélite.

Por 20 horas, a espaçonave esteve na órbita lunar, completando uma revolução a cada duas horas, dos quais passava 45 minutos sem contato com a Terra.

A missão contou até com uma transmissão de TV diretamente da Lua. Durante as filmagens, os astronautas descreviam o terreno e os possíveis locais de pouso no Mar da Tranquilidade. Segundo a Nasa, estima-se que cerca de um bilhão de pessoas de 64 países assistiram a transmissão.