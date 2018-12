Mister África Brasil elege o mais belo imigrante africano no país neste domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um desfile em São Paulo vai eleger, neste domingo (9), o mais belo imigrante africano do Brasil. Com dez concorrentes, naturais de países como Benim, Camarões, Nigéria, Angola e Guiné Bissau, a primeira edição do Mister África Brasil é a versão masculina de outro concurso lançado neste ano, o Miss África Brasil.

O angolano Geovany Aragão, 28, organizador da disputa, diz que criou a iniciativa para valorizar a autoestima dos imigrantes e divulgar a cultura africana para os brasileiros. "O racismo se combate de várias formas. Muitos imigrantes têm o sonho de ser modelo e são rejeitados por diversos fatores, inclusive pelo preconceito em relação ao país de origem, ao idioma."

Aragão chegou ao Brasil há quatro anos para jogar futebol profissionalmente. Hoje, faz mestrado em engenharia e é diretor de uma associação de estudantes africanos. Realizado em setembro, o Miss África Brasil teve como vencedora a administradora Samira Nancassa, 28, de Guiné Bissau.

Foi bem mais difícil conseguir candidatos para o concurso masculino, conta Aragão. "Os meninos são muito tímidos. Tivemos 28 candidatos, mas a maioria desistiu depois da inscrição", diz.

Além de desfile, o Mister África Brasil, que ocorrerá no estádio do Pacaembu, região oeste de São Paulo, das 14h às 18h, terá apresentações de música e dança típicas e homenagens a pessoas que ajudam a promover a cultura africana no Brasil.