Misterioso artista sírio cria Trump inflável nas ruas de Beirute

Folhapress

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Um monstruoso tanque de guerra inflável com a cara do presidente americano, Donald Trump, desfilou nos últimos dias pelas ruas de Beirute, capital do Líbano. Quando o artista Saint Hoax assumiu a autoria daquela performance, a atenção foi redobrada. Saint Hoax (Santo Embuste, em português) é um anônimo e enigmático sírio conhecido por sua arte mesclando cultura popular com política.

Na ativa desde 2014, Saint Hoax esconde sua identidade “devido à imensa crítica que seu trabalho recebe”, segundo sua página oficial. Só diz que é sírio. Ao separar a arte do artista, afirma, cria “uma plataforma livre em que pode criticar sociedade, religião e política”.

O Trump inflável serve de chamariz para a exposição de arte plástica MonuMental, que Saint Hoax inaugura neste dia 11 em um bunker abandonado em Beirute. O presidente americano serve de símbolo para um misto de entretenimento e terror, “de maneira semelhante à figura política, que pode ser divertida em alguns momentos, mas também tem sujeitado tantas minorias ao medo de um futuro incerto”.

Não é a primeira vez que Saint Hoax trata de Trump em sua obra. Segundo o jornal The National, ele anteriormente produziu uma série de bonecas infláveis no formato do presidente americano —era uma resposta a um discurso de 2015 em que o republicano prometeu enviar os refugiados sírios de volta ao seu país, em guerra civil desde 2011.