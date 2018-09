Mitsubishi ASX 2019 traz nova dianteira

A Mitsubishi lança linha 2019 do SUV ASX, com mudanças na dianteira com a adoção da nova grade Dynamic Shield com detalhe cromado e o acabamento central do para-choque dianteiro que agora é prata ou preto, dependendo da cor do veículo. Outra novidade está nas luzes DRL em led, que estão integradas ao para-choque, reforçam a segurança e dão um toque a mais de sofisticação. A parte traseira também ganhou novidades e está ainda mais robusta com o acabamento cromado na tampa do porta-malas e novo para-choque com lentes refletoras integradas. Todas as versões são equipadas com câmbio automático do tipo CVT, que substitui parte das engrenagens por polias variáveis. O motor é o mesmo para toda a linha, um 2.0 flex com comando de válvulas variável e 170 cavalos. O ASX é montado na fábrica da Mitsubishi em Catalão (GO). O preço inicial de R$ 104.990 na versão 4x2 e chega a R$ 130.990 na opção mais completa, 4x4 com teto solar e faróis de xênon.