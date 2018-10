Mitsubishi lança Eclipse Cross no Brasil por R$ 149.990

Da redação

A Mitsubishi apresenta o Eclipse Cross, SUV de porte médio que chega posicionado entre o ASX e o Outlander e chega em versão única, equipada com o inédito motor 1.5 turbo de 165 cv e 25,5 kgfm, gerenciado pela transmissão CVT com oito marchas virtuais com borboletas no volante para trocas manuais. Os preços sugeridos são de R$ 149.990 com tração dianteira e R$ 155.990 com tração integral. As duas versões os equipamentos de série são os mesmos: rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas, ar-condicionado automático de duas zonas, direção elétrica ajustável em altura e profundidade, teto solar panorâmico duplo, faróis full-LED com luz alta automática, central multimídia de sete polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, freio de estacionamento elétrico com “auto-hold”, câmera de ré, sensor de chave, partida do motor por botão e sensores de chuva e faróis. A segurança é reforçada com nove airbags, controles de tração e estabilidade com assistente de partida em rampa, alerta de ponto cego, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento da pressão dos pneus e alerta de mudança involuntária de faixa. Na configuração com tração integral, o condutor tem um seletor com três opções para maior tração em diferentes tipos de terreno. O porta-malas tem capacidade para 473 litros, expansíveis a 1.197 litros com o banco traseiro rebatido. Quanto a aparência o Eclipse Cross, cujo primeiro nome é emprestado do cupê esportivo dos anos 1990, traz dianteira que remete à do Outlander e traseira que divide opiniões, com vidro duplo na tampa do porta-malas, dividido por uma espécie de aerofólio com a luz de freio integrada. A carroceria tem perfil inspirado nos cupês, com caimento mais acentuado do teto na parte traseira.