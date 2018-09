Mobilidade é o tema do Desafio da Energia Limpa em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criar fluxos mais sustentáveis para pessoas e mercadorias em São Paulo é o desafio. O tema que soma mobilidade e energia limpa foi o escolhido pela plataforma holandesa de conferências What Design Can Do (WDCD - o que o design pode fazer) para seu concurso de 2018, que abre inscrições nesta terça (4).

O Desafio Energia Limpa do WDCD também será realizado em mais quatro cidades, com focos específicos: em Nova Deli (Índia), será casa, em Nairobi (Quênia), alimentação, na Cidade do México (México), processamento de resíduos, e, em Amsterdã (Holanda), energia alternativa.

Em São Paulo, o foco é mobilidade urbana. Como caminhar para abandonar os combustíveis fósseis, expandir o uso de energia renovável e garantir energia limpa para todos são algumas das questões a serem discutidas pelos projetos participantes.

Podem concorrer designers, estudantes e start-ups, com projetos de produtos, sistemas, serviços e comunicação. As características avaliadas são inovação, praticidade, escalonamento, acessibilidade e facilidade de compreensão ou comunicabilidade.

Os vencedores recebem um orçamento para produzir seu projeto e um programa de aceleração para facilitar a produção e o acesso aos mercados. Para start-ups e profissionais, os prêmios em dinheiro são de 10 mil euros (R$ 48 mil) e, para os estudantes, 2,5 mil euros (RS$ 12 mil).

A organização brasileira, sob a responsabilidade da Mandacaru Design, espera ter 100 inscrições. Na primeira peneira, serão selecionados 10 finalistas, por um júri brasileiro. Os finalistas poderão refinar seus projetos, que serão avaliados por um júri internacional para a premiação final, que acontecerá no México, em março de 2019. Serão duas start-ups, dois profissionais e um estudante. O período de inscrições vai até 15 de novembro.

OFICINAS

A organização prevê dois encontros para auxiliar os concorrentes a formatar projetos no período de inscrições. No dia 18 de setembro, haverá uma oficina, das 14h às 19h, na Questto Nó (av. Pompéia, 723, São Paulo).

Na primeira quinzena de outubro, está prevista uma segunda oficina, para professores e articuladores de iniciativas junto a comunidades da periferia de São Paulo.

O Concurso tem apoio das fundações Ikea e Autodesk, da Mandacaru, do iCS | Instituto Clima e Sociedade, da Flutter, do Atelier Marko Brajovic, da Rede Nossa São Paulo, da Questto Nó e da Coalizão Clima e Sociedade.

CRONOGRAMA

inscrições: de 4 de setembro a 15 de novembro de 2018

seleção dos finalistas pelo júri brasileiro: 15 de novembro a 14 de dezembro

refinamento das ideias selecionadas: 15 de dezembro a 14 de fevereiro de 2019

seleção dos vencedores pelo júri internacional: 15 de fevereiro a 6 de março de 2019 programa de aceleração para os vencedores: de março a julho de 2019