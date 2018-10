Mocinhas da Miu Miu descobrem o sexo e passam a andar amarrotadas

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Parece não haver mais espaço para imagens adocicadas na moda, sempre um espelho das turbulências do tempo. Nem mesmo para a Miu Miu, marca de Miuccia Prada reconhecida por esse estilo "ladylike", que teve sua coleção de verão 2019 desfilada nesta terça-feira (2), último dia da semana parisiense.

Saem os tons de sorvete e os vestidinhos bordados de boneca, entram as saias de cobra, os blazers sóbrios -sobrepostos a blusas de alfaiataria- e shorts curtos.

A garota Miu Miu desta coleção é uma jovem que descobriu o sexo, anda amarrotada e com as alças e golas caídas sobre os ombros, como se tivesse acabado de terminar a madrugada selvagem do baile de formatura.

Ela ainda está com suas tiaras de rainha da noite, com os vestidos e as blusas de lantejoulas brilhando, mas caminha decomposta com as saias transparentes e as aberturas das peças nas costas, como se tivesse, na pressa de voltar para casa, recolocado as roupas ao avesso.

As joias estão nos lugares errados, jogadas nos pulsos, nos ombros, estranhamente posicionadas pelo corpo. A noite foi longa, mas feliz, embalada por versões em piano de músicas do cantor Prince, seu espelho masculino.

"Strange Relationship", "17 Days", "International Lovers". A trilha do desfile fala de amores, corações partidos e relações abusivas, percalços da vida amorosa adolescente que as garotas do desfile percorrem com plataformas de glitter vermelho e saltos baixos para correr do perigo.

O roxo característico do look Prince tingiu propostas de maxitricôs e blusas longas recortadas de forma assimétrica, com fendas na altura do umbigo. Algo fetichista, a coleção ainda usa couro como base de trench coats e conjuntos de blusa. Mais uma vez, os shorts vieram curtíssimos.

Partindo de Miuccia Prada, esse teor erótico na Miu Miu pode tanto falar sobre o sexo consentido quanto o feito por meio de violência, preocupações que a estilista já disse ter com a nova geração de meninas expostas a um ambiente de machismo e misoginia.

Assim, ela pinta um mundo de erotismo ambíguo, jogando com cortes e estruturas detonadas para traduzir a linha entre o permitido e o conquistado à força, do que é doce mas também pode oprimir.