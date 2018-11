Moda: looks bicromáticos são a aposta do verão

Redação Barulho Curitiba

Quanto mais a moda evolui, parece que se torna cada vez mais complicado conseguir acertar no visual. Mas a aposta do momento de grandes estilistas está nos looks bicromáticos, conceito que deve tomar conta do Verão. A famosa duplinha do preto e branco, por exemplo, está mais em alta do que nunca, sendo um forte diferencial nos looks. A versatilidade que as duas cores trazem ao montar o visual, ainda permite o uso de um acessório colorido para trazer um toque especial à combinação.

Para a consultora de Comportamento Profissional e de Etiqueta Social, Maria Inês Borges da Silveira, o preto e branco nunca ficou fora das tendências, mas recentemente invadiu todos os hemisférios e tem passado por um período de muita popularidade. Vale lembrar que derivações do preto e do branco, como o cinza, continuam em alta, sendo usados como complemento em um mix de cores para compor o visual.

