Modelo brasileira da Victoria's Secret grava música com neto do cantor Bob Marley

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo mineira Bárbara Fialho, 31, que faz parte das angels da marca Victoria's Secret, lançou nesta sexta-feira (30) uma música autoral ao lado do neto de Bob Marley, Jo Mersa Marley. "Um Beijo" é uma mistura de bossa nova, samba e reggae.

Segundo a modelo, a canção fala sobre estar apaixonado no início do relacionamento. "Quando você ama a pessoa calado e ainda não sabe se vai dar certo ou não. Quando ainda tem aquele friozinho na barriga. É um momento no qual existe pouca cobrança. É muito leve e ao mesmo tempo muito romântico. Adoro esse universo da paquera", disse a modelo.

Ela também contou que a música já existia, mas ao mostrá-la a Jo Mersa Marley, ele se apaixonou e escreveu o verso dele na hora. "Fiquei muito emocionada."

Fialho participou do Victoria's Secret Fashion Showm, gravado no dia 8 de novembro e que será exibido no Brasil no dia 10 de dezembro, no TNT. Ela faz parte do casting desde 2012, e já participou de campanhas de grandes marcas como Missoni, Roberto Cavalli e Givenchy.

Sua carreira começou aos 15 anos quando foi morar em São Paulo. Antes disso, aos nove anos, descobriu sua paixão pela música. Com essa idade, aprendeu a tocar violão e a compartilhar conhecimentos musicais com o avô.

Bárbara já compôs diversas músicas próprias, além de ter feito parcerias com músicos como Seu Jorge, na regravação da música "Samba e Amor", de Chico Buarque. O artista é seu amigo pessoal e a adotou como afilhada musical, supervisionando a carreira dela.

Hoje, como modelo internacional, mora em Nova York e dá continuidade a sua paixão pela música. Ela se prepara também para novos lançamentos com Stephen Marley, o filho de Bob Marley.