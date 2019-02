Modelo de votação pode ser crucial para definir próximo presidente do Senado

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O modelo de votação a ser adotado nesta sexta-fera (1º) é crucial para definir quem será o presidente do Senado para o biênio 2019-2020, segundo parlamentares ouvidos pela reportagem.

O regimento da Casa é claro ao definir, em seu artigo 60, que a eleição se dará em "escrutínio secreto", como sempre ocorreu.

Renan Calheiros (MDB-AL), hábil negociador de bastidores e presidente do Senado por quatro mandatos, é favorito, nesse caso.

Seus oponentes, porém, pretendem aprovar na sessão requerimento para que a votação seja aberta. Apostam que muitos eleitores de Renan irão repensar o voto devido ao temor de se desgastar publicamente ao ter o nome vinculado ao político, um dos principais alvos da Lava Jato e representante do que muitos classificam como "velha política".

Apesar de o regimento estabelecer a votação é secreta, os defensores do voto aberto argumentam que uma decisão contrária do plenário seria soberana. Há risco, nesse caso, de que a eleição seja alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal.