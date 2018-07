Modelo é mordida por tubarão e namorado fotografa

Da redação

No mês passado, a modelo americana Katarina Zarutskie foi visitar as ilhas Exuma, nas Bahamas, com seu namorado e a família dele. Durante um mergulho nas águas cristalinas da ilha, Katarina foi mordida por um tubarão. O momento em que ela foi atacada por um tubarão-lixa acabou registrado pelo celular do namorado e as imagens, publicadas no Instagram. “Pude sentir seus dentes afundando no meu braço. Eu fui puxada para o fundo por alguns segundos e então puxei meu braço da boca dele o mais rápido que pude”, disse a modelo à NBC News. Apesar do susto, a modelo se manteve calma e fez de tudo para o sangue não se espalhar pela água. Ela cobriu a mordida e levantou seus braços em uma tentativa de fazer o sangue parar de correr pela água, para não atrair mais o animal. Após publicar as fotos, Katarina disse ter recebido muitas críticas e ser tratada como uma “modelo burra” por ter ido nadar em um local próximo a tubarões.

Redes Sociais



Filhos de Galvão Bueno e Mick Jagger trocam farpas

Os comentários de Galvão Bueno sobre o “pé-frio” de Mick Jagger na partida entre a França e a Bélgica, válida pela Copa do Mundo da Rússia, deram o que falar nas redes sociais. “Casagrande é herói. Galvão, não”, escreveu Lucas Jagger, filho do vocalista do Rolling Stones com a apresentadora Luciana Gimenez, nos comentários de uma foto publicada pelo narrador ao lado do comentarista e de Arnaldo César Coelho. Em resposta ao comentário, foi um dos filhos de Galvão, Luca Bueno, que apareceu nos comentários: “Mick é herói, Lucas não. Chill out, bro (algo como ‘Relaxa, cara’ em português)”. Posteriormente, o filho de Galvão ainda publicou uma mensagem marcando o usuário do filho de Jagger no Instagram Stories: “Brincadeira é brincadeira. Não precisa levar a sério. Espero que gostaram (sic) do jogo de hoje”. Ainda durante a partida, o próprio Lucas e sua mãe haviam feito críticas a Galvão Bueno. Em determinado momento, Luciana chegou a chamá-lo de “cafona”. Luca, o filho de Galvão, é youtuber e chamou atenção este ano ao publicar um vídeo em que gasta R$ 1 mil em figurinhas do álbum da Copa.

Hollywood



Ladrão clona cartão de Demi Moore e gasta R$ 652 mil

A atriz norte-americana Demi Moore foi vítima de uma fraude ao ter seu cartão de crédito clonado no início do ano. O ladrão chegou a gastar US$ 169 mil (cerca de R$ 652 mil) em compras antes de ser pego pelas autoridades federais dos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, David Matthew Read enviou um e-mail para a American Express se passando pela atriz e pediu um novo cartão para substituir um que havia sido roubado. O site não tem informações de como Read conseguiu os dados pessoais de Demi.

História

Gregos acham trecho da ‘Odisseia’ gravado em placa antiga

Uma placa com 13 versos de uma rapsódia da ‘Odisseia’ gravados foi encontrada em Olímpia, afirmou o ministério da Cultura grego nesta terça-feira (10). As primeiras estimativas dos arqueólogos são de que se trata da tábua de argila do século 3º, na época romana. Segundo o comunicado, a placa pode ser a inscrição mais antiga da obra de Homero já descoberta. Trata-se de um fragmento que descreve o regresso de Ulisses à ilha de Ítaca e o reencontro com seu criado Eumeo. A descoberta ocorreu durante as escavações de arqueólogos gregos junto ao Instituto Alemão de Arqueologia ao redor dos vestígios do templo de Zeus. A epopeia é atribuída a Homero.

Níver do dia

Christian Vieri

ex-futebolista italiano

45 anos