Modelo Kylie Jenner se revolta com fake news que apontou suposta traição do marido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo americana Kylie Jenner, 21, está revoltada. Isso porque a moça, que faz parte da família Kardashian, viu o nome de seu marido, o rapper americano Travis Scott, 26, envolvido na polêmica de uma possível traição. Uma foto que caiu na internet mostrava o astro em clima de romance com outra mulher.

Porém, tudo não passou de uma fake news, uma notícia falsa plantada por um Youtuber. Na própria conta, ele se vangloriou pelo ato. "Não acredite em tudo o que você lê na internet", escreveu.

Revoltada, Kylie resolveu quebrar o silêncio e foi com tudo para cima do engraçadinho em vídeo. "Eu não sei se isso é realmente um experimento social para algumas pessoas, mas você está mexendo com pessoas reais, relacionamentos reais, família de verdade. Estou feliz que meu relacionamento seja forte, porque isso está ficando fora de controle. A internet me assusta às vezes, de verdade."

Um tempo depois, a própria Kim Kardashian tomou partido pela meia-irmã. "Eu odeio chamar atenção para isso, mas é absolutamente nojento que você ache engraçado mexer com Travis e Kylie, que acabaram de começar uma família juntos. Isso é realmente prejudicial para relacionamentos, famílias e é tão errado."