Modelo plus size capa de revista feminina fala sobre saúde mental e violência sexual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo plus size americana Tess Holliday será capa da edição inglesa da revista Cosmopolitan em outubro. Segundo a Fox News, a modelo conta, em entrevista, sua história de abuso sexual e sobre como conseguiu sair do pior estado mental que teve em toda a sua vida.

Aos 33 anos, Tess afirma que vem lutando contra problemas de saúde mental desde 2017 após sofrer violência sexual. "Eu me lembro de dirigir com o Bowie [seu filho] e pensar que queria desaparecer", diz.

A modelo se tornou porta-voz de um movimento de autoconfiança sobre o corpo depois de ter criado uma campanha no Instagram contra os padrões de beleza. Por meio da hashtag #effyourbeautystandards (danem-se seus padrões de beleza, em tradução livre), Tess rebate críticas negativas sobre seu corpo.

"Criei a campanha porque estava frustrada", diz. "Estava brava e triste com as pessoas comentando nas minhas fotos dizendo 'Você é muito gorda para usar isso' ou 'Cubra-se! Ninguém quer ver isso'. Então uma noite eu estava na minha cama e pensei 'foda-se' e postei quatro fotos minhas usando roupas que mulheres gordas normalmente 'não podem usar' e encorajando outras a fazer o mesmo."

Ela afirma que foi estuprada duas vezes em outubro do ano passado. Ela postou um relato sobre o que aconteceu no Instagram e também se envolveu com a campanha Me Too, que trouxe à tona diversos relatos de casos de assédio e de estupro.

"Eu gostaria de ter sabido que a culpa não era minha", afirmou Tess em sua postagem. "Na primeira vez que eu entrei no quarto dele, eu achei ele bonitinho. Estava curtindo, mas não queria transar. Ele me forçou."

Segundo a modelo, disseram a ela não tinha escolha. "E por isso eu não percebi que tinha sido um estupro", afirmou. O episódio se repetiu. "Não queria que acontecesse e disse não de novo, mas aconteceu."