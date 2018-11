Modelo plus size e maquiadora, filha de Arlindo Cruz está grávida do primeiro filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudante, empreendedora, make up artist, porta-bandeira, modelo plus size em formação e digital influencer. É assim que Flora Cruz, 15, se define em sua perfil no Instagram.

Apesar de jovem, Flora já namora o músico Alexandre Nascimento há dois anos e está esperando o seu primeiro filho.

"Apesar de tudo que vem acontecendo com a nossa família, fomos abençoados com esse ser que está por vir. Independente de tudo, pedimos a Deus que venha com saúde.", disse Flora ao UOL.

O sambista carioca Arlindo Cruz foi internado em março do ano passado após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) em sua casa. Ele se preparava para embarcar para São Paulo, por conta de um show ao lado do filho, Arlindinho, em Osasco, nesta noite.

O artista foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi diagnosticado o AVC. Ele tomou remédios para a pressão e depois foi transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio.

O músico só teve alta em julho deste ano. O músico chegou em casa já atendido por uma equipe de enfermeiros e com sistema "home care" para dar continuidade ao tratamento.

Arlindinho conta que a recuperação do pai, que recebeu alta no começo de julho, tem sido gradual e satisfatória. Diz que Arlindo entende tudo o que é dito e recebe o carinho diário de toda a família em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. De acordo com o músico, o mais importante é pensar na felicidade e na plena recuperação do sambista.