Modelo sueca desfilará sutiã de diamantes da Victoria's Secret avaliado em US$ 1 mi; veja

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo sueca Elsa Hosk, 29, foi a escolhida entre as "angels" da Victoria's Secret para desfilar com o sutiã de pedras preciosas da edição deste ano do icônico desfile da marca.

A peça desta vez é feita de 2.100 diamantes Swarovski em um bojo feito de prata de lei. Segundo a revista People, levou 930 horas para ser criado e leva mais de 71 quilates na peça central. Seu valor é estimado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,7 milhões).

"É definitivamente o sutiã fantasia mais bonito que já vi", disse Hosk à revista, em referência aos sutiãs criados todos os anos pela marca como chamariz do desfile.

"Quando eu o vi, pensei: "vocês devem estar brincando comigo. [...] Parece que alguém fez mágica e colocou no meu corpo", completou a modelo, que descreve a peça como "muito simples, moderna e brilhante".

Pela primeira vez, a Victoria's Secret decidiu fazer uma versão de seu "sutiã fantasia" para as lojas. A peça, de tecido branco e cristais Swarovski, custará US$ 250 (R$ 937) e estará disponível a partir de 29 de novembro.

No ano passado, coube a uma brasileira a honra de levar o sutiã milionário. A piauiense Lais Ribeiro, 27, desfilou em Xangai com a peça batizada de "Champagne Nights", desenvolvido pela joalheria Mouawad e avaliado em US$ 2 milhões (cerca de R$ 6,5 milhões à época).

A primeira angel a usar o "fantasy bra" foi Claudia Schiffer em anúncios publicitários da marca, em 1996. Na época, ele foi avaliado em US$ 1 milhão.