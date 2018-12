Modric coroa temporada e conquista Bola de Ouro 2018 da France Football

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O croata Luka Modric, do Real Madrid, foi anunciado nesta segunda-feira (3) como o vencedor de 2018 do prêmio Bola de Ouro, oferecido pela revista France Football ao melhor jogador do mundo no ano. A informação foi divulgada em cerimônia organizada pela própria publicação no Grand Palais des Beaux-Arts, em Paris.

O prêmio coroa um ano de reconhecimento individual para Modric. Vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2018, na qual foi vice-campeão com a Croácia, foi ainda eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2018 e o da Europa pela Uefa na temporada 2017/2018.

O feito ainda encerrou a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que dominavam o prêmio da France Football desde 2008. De lá para cá, o português foi Bola de Ouro em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017; o argentino, por sua vez, foi premiado 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

“É uma sensação única. Estou feliz, orgulhoso e honrado. Tenho sensações e emoções neste momento que são difíceis de descrever com palavras”, comemorou Modric em seu discurso na cerimônia de entrega.

Diante da plateia, o meia agradeceu a companheiros e treinadores, tanto do Real Madrid quanto da seleção croata. Os familiares do croata, presentes à premiação, também foram lembrados.

“Quando crianças, todos temos sonhos. Meu sonho sempre foi jogar por uma grande equipe, vencer importantes troféus, e eu estou fazendo isso. A Bola de Ouro era mais do que um sonho de infância para mim. É uma honra e um privilégio conquistar este troféu esta noite”, acrescentou.

Entre os brasileiros, a melhor colocação ficou com Neymar -o astro do Paris Saint-Germain foi o 12º colocado. Roberto Firmino (Liverpool) foi o 19º, Marcelo (Real Madrid) foi o 22º e Alisson (Liverpool) foi o 25º.

A cerimônia ainda deu a Kylian Mbappé, atacante de 19 anos do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, o Troféu Kopa, premiação que leva o nome do ex-jogador Raymond Kopa e que homenageia o melhor jogador sub-21 em atividade no mundo. Rodrygo, do Santos, era um dos dez indicados ao prêmio, oferecido pela primeira vez.

Confira a classificação dos 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro 2018:

1. Luka Modric (CRO/Real Madrid)

2. Cristiano Ronaldo (POR/Juventus)

3. Antoine Griezmann (FRA/Atlético de Madri)

4. Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain)

5. Lionel Messi (ARG/Barcelona)

6. Mohamed Salah (EGI/Liverpool)

7. Raphael Varane (FRA/Real Madrid)

8. Eden Hazard (BEL/Chelsea)

9. Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City)

10. Harry Kane (ING/Tottenham)

11. N’Golo Kanté (FRA/Chelsea)

12. Neymar (BRA/Paris Saint-Germain)

13. Luis Suárez (URU/Barcelona)

14. Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

15. Paul Pogba (FRA/Manchester United)

16. Sergio Agüero (ARG/Manchester City)

17. Karim Benzema (FRA/Real Madrid) e Gareth Bale (GAL/Real Madrid)

19. Roberto Firmino (BRA/Liverpool), Ivan Rakitic (CRO/Barcelona) e Sergio Ramos (ESP/Real Madrid)

22. Marcelo (BRA/Real Madrid), Edinson Cavani (URU/Paris Saint-Germain) e Sadio Mané (SEN/Liverpool)

25. Alisson (BRA/Liverpool), Mario Mandzukic (CRO/Juventus) e Jan Oblak (EVN/Atlético de Madri)

28. Diego Godín (URU/Atlético de Madri)

29. Isco (ESP/Real Madrid) e Hugo Lloris (FRA/Tottenham)