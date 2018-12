Modric diz não estar no mesmo patamar de Messi e Cristiano Ronaldo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vencedor da atual edição da Bola de Ouro, anunciada na segunda-feira (3), o croata Luka Modric disse não estar no mesmo patamar do português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi, que dominaram as premiações de melhor do mundo nos últimos anos.

"São jogadores de outro nível. Ninguém tem o direito de ser comparado a eles. São os melhores da história no esporte. Estar atrás deles é incrível. Eu não acredito nem por um segundo que tudo isso tenha acabado para eles", disse Modric em entrevista à France Football, que concede o prêmio.

Modric também falou sobre as comparações que fazem entre ele e o holandês Johan Cruyff, que foi considerado o melhor jogador de futebol da Europa no século 20 e faleceu no início de 2016. "É uma grande honra essa comparação. Ele era um jogador incrível, além de ótimo treinador", disse.

Modric é o primeiro a vencer, no mesmo ano, os três maiores títulos individuais do futebol: Bola de Ouro, Jogador do Ano da FIFA e Jogador do Ano da UEFA.